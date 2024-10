Giro del Veneto 2024, risultati e classifica: vince Strong sotto la pioggia di Vicenza (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Corbin Strong <Strong>vinceStrong> l’edizione numero 87 del <Strong>GiroStrong> del <Strong>VenetoStrong>. Il corridore della Israel Premier Tech ha la meglio nei 165 km da Verona a Vicenza. Ultima parte di corsa nel circuito del Monte Berico resa ancora più av<Strong>vinceStrong>nte dalla pioggia battente caduta sul capoluogo <Strong>VenetoStrong> nel finale. Diversi avvicendamenti in fuga nel corso degli ultimi 50 km con i top riders che hanno fatto gara in gran parte contro Marc Hirschi, grande favorito di giornata a cui è stato impedito sempre di staccarsi dal gruppo. Il migliore a risparmiare energie è Strong, che batte in volata Xandro Meurisse e Romain Gregoire. Quarto Davide De Pretto davanti a Marc Hirschi. Top ten chiusa da una sfilza di italiani con Mattia Bais 6°, Lorenzo Rota 7°, Filippo Fiorelli 8° e Davide Toneatti 9° davanti al norvegese Johannessen. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Corbin>vinceStrong> l’edizione numero 87 del <>GiroStrong> del <>VenetoStrong>. Il corridore della Israel Premier Tech ha la meglio nei 165 km da Verona a. Ultima parte di corsa nel circuito del Monte Berico resa ancora più av<>vinceStrong>nte dallabattente caduta sul capoluogo <>VenetoStrong> nel finale. Diversi avvicendamenti in fuga nel corso degli ultimi 50 km con i top riders che hanno fatto gara in gran parte contro Marc Hirschi, grande favorito di giornata a cui è stato impedito sempre di staccarsi dal gruppo. Il migliore a risparmiare energie è, che batte in volata Xandro Meurisse e Romain Gregoire. Quarto Davide De Pretto davanti a Marc Hirschi. Top ten chiusa da una sfilza di italiani con Mattia Bais 6°, Lorenzo Rota 7°, Filippo Fiorelli 8° e Davide Toneatti 9° davanti al norvegese Johannessen.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA : Corbin Strong vince allo sprint! Quarto De Pretto davanti a Hirschi - 27 Hirschi non molla e prova ad accelerare nel tratto di discesa! 16. 35 ULTIMO CHILOMETRO! 16. 15. 38 Giornata non troppo fredda in Veneto, siamo a 17 gradi. 35 Un ritmo che ha già fatto saltare uno dei possibili favoriti di questa corsa, ossia Kaden Groves. 14. 43 Partita la corsa! 12. 15: Rientrato sulla fuga anche il britannico britannico Ben Granger (MGKVis), che prima sembrava aver perso ... (Oasport.it)

LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA : battistrada ripresi - finale incerto! - 14. 15. 15. 1km al 7. 1km al 3. 52 Si mette a tirare Jay Vine per il capitano Marc Hirschi. 04 Da dietro però accelera anche la Alpecin-Deceuninck: ancora la situazione è in divenire. 15 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’edizione numero 87 del Giro del Veneto! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’87a edizione del Giro del Veneto, una ... (Oasport.it)

LIVE Giro del Veneto 2024 in DIRETTA : gruppo nuovamente compatto a 20 km dall’arrivo! - 13. 15. 35 Un ritmo che ha già fatto saltare uno dei possibili favoriti di questa corsa, ossia Kaden Groves. 14. 13. 13. 57 Tonelli ripreso sulle prime rampe del Monte Berico, si rimette a tirare Vine. 10: Rimangono in fuga Adne Holter (Uno-X Mobility), Nicolas Zukowsky (Q36. 14. 15. 00 Sono 15 i corridori al comando: tra questi ci sono Grégoire, Zana, Hirschi, Vine, Brambilla, ... (Oasport.it)