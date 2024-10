Fontana di Trevi: partiti i lavori per la passerella (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Entro un mese si potrà vedere la Fontana di Trevi a Roma da un punto di vista inedito: una passerella verrà montata a pelo d’acqua per permettere ai visitatori di osservare l’opera realizzata da Nicola Salvi. La pedana rientra nel progetto di restauro del monumento iniziato il 7 ottobre, e che si prolungherà fino al 24 dicembre. Alla riapertura l’ipotesi di un biglietto di ingresso a due euro. L’intervento è pensato in modo tale da preservare il monumento dall’assalto dei turisti con l’obiettivo di scaglionare gli ingressi. Niente più folle di turisti intenti a ritrarre il monumento. Si sta valutando inoltre l’idea di inserire un ticket ad un prezzo simbolico: 1-2 euro per gli stranieri, mentre per i romani l’accesso sarebbe gratuito. È la città che si prepara a ospitare il Giubileo del 2025 e che per questo vuole farsi trovare pronta per l’occasione. Romadailynews.it - Fontana di Trevi: partiti i lavori per la passerella Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Entro un mese si potrà vedere ladia Roma da un punto di vista inedito: unaverrà montata a pelo d’acqua per permettere ai visitatori di osservare l’opera realizzata da Nicola Salvi. La pedana rientra nel progetto di restauro del monumento iniziato il 7 ottobre, e che si prolungherà fino al 24 dicembre. Alla riapertura l’ipotesi di un biglietto di ingresso a due euro. L’intervento è pensato in modo tale da preservare il monumento dall’assalto dei turisti con l’obiettivo di scaglionare gli ingressi. Niente più folle di turisti intenti a ritrarre il monumento. Si sta valutando inoltre l’idea di inserire un ticket ad un prezzo simbolico: 1-2 euro per gli stranieri, mentre per i romani l’accesso sarebbe gratuito. È la città che si prepara a ospitare il Giubileo del 2025 e che per questo vuole farsi trovare pronta per l’occasione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un biglietto per ammirare la Fontana di Trevi? “Buona idea contro la folla ingovernabile ai tempi dei social” - “Meglio i vigili urbani” : cosa dicono gli esperti - Però bisogna riflettere che ci troviamo di fronte a una situazione davvero abnorme, perché la concentrazione di persone che si radunano nella piazza della Fontana di Trevi rende quello spazio decisamente impenetrabile. Hanno preso il via a Roma le operazioni propedeutiche al necessario intervento di manutenzione straordinaria della Fontana di Trevi, dieci anni dopo l’ultimo restauro al quale ... (Ilfattoquotidiano.it)

Cade un ascensore in un palazzo nel centro di Roma vicino a Fontana di Trevi : un morto e due feriti - Un ascensore è caduto all'interno di un palazzo in via delle Vergini, centro storico di Roma. Un primo bilancio: un morto e due feriti, di cui uno grave.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Dove va a finire l’acqua della Fontana di Trevi? La curiosità che non tutti conoscono - . In quel punto l’acqua si fermava fino per essere distribuita alle famiglie ricche della città. FOTO: SHUTTERSTOCK The post Dove va a finire l’acqua della Fontana di Trevi? La curiosità che non tutti conoscono appeared first on Funweek. LEGGI ANCHE: — Roma, il passaggio segreto vicino alla Fontana di Trevi: se lo percorri rimarrai a bocca aperta >> Nessuno, tuttavia, si è mai ... (Funweek.it)