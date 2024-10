Fine di un'epoca al Twiga: Briatore ha deciso di vendere, c'è già l'acquirente (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il celebre Twiga di Marina di Pietrasanta, uno dei simboli del lusso e della mondanità italiana, potrebbe presto cambiare proprietario. Flavio Briatore, che ha fondato il locale e lo ha trasformato in un brand internazionale, è infatti in trattativa per la cessione. Sul tavolo, secondo indiscrezioni de Il Giornale, ci sarebbero tre offerte: due da fondi internazionali e una proveniente da Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica. Del Vecchio, già impegnato come chief strategic officer di EssiLux, ha dimostrato di avere un forte interesse per il mondo della ristorazione di alta gamma. L'acquisizione del Twiga rappresenterebbe per Del Vecchio un ulteriore passo nel consolidamento della sua presenza nel settore, un segnale chiaro della sua volontà di valorizzare l'eccellenza Made in Italy anche nella ristorazione. Iltempo.it - Fine di un'epoca al Twiga: Briatore ha deciso di vendere, c'è già l'acquirente Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il celebredi Marina di Pietrasanta, uno dei simboli del lusso e della mondanità italiana, potrebbe presto cambiare proprietario. Flavio, che ha fondato il locale e lo ha trasformato in un brand internazionale, è infatti in trattativa per la cessione. Sul tavolo, secondo indiscrezioni de Il Giornale, ci sarebbero tre offerte: due da fondi internazionali e una proveniente da Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del fondatore di Luxottica. Del Vecchio, già impegnato come chief strategic officer di EssiLux, ha dimostrato di avere un forte interesse per il mondo della ristorazione di alta gamma. L'acquisizione delrappresenterebbe per Del Vecchio un ulteriore passo nel consolidamento della sua presenza nel settore, un segnale chiaro della sua volontà di valorizzare l'eccellenza Made in Italy anche nella ristorazione.

