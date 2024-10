Festa del Cinema di Roma 2024: lo Spazio Coming Soon inaugura le attività per accreditati e delegazioni di film e serie (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il brand Coming Soon riconferma alla Festa del Cinema di Roma l'offerta dei servizi a 360 gradi per supportare il lavoro delle produzioni e distribuzioni Cinematografiche e televisive. Comingsoon.it - Festa del Cinema di Roma 2024: lo Spazio Coming Soon inaugura le attività per accreditati e delegazioni di film e serie Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il brandriconferma alladeldil'offerta dei servizi a 360 gradi per supportare il lavoro delle produzioni e distribuzionitografiche e televisive.

Festa del Cinema di Roma 2024 - al via la 19esima edizione : programma - date e biglietti - Festa del Cinema di Roma: al via l’edizione numero 19 Qualche numero accompagna questo inizio molto atteso: 100 film da 29 nazioni diverse, 18 sono presenti nella selezione ufficiale. Un cinema che spazia tra grande e piccolo schermo, ma tutte le strade alla fine portano a Roma. 11 giorni di proiezioni, interviste, aneddoti e curiosità. (Cityrumors.it)

Festa del Cinema di Roma : il 27 ottobre la presentazione del Premio Futura - Spazio Lazio Terra di Cinema - Le date di apertura e chiusura del bando, assieme a tutte le informazioni necessarie per partecipare, saranno annunciate durante l’evento realizzato con il supporto della Regione Lazio. L’iniziativa si propone di sostenere la scrittura e lo sviluppo di sceneggiature originali capaci di valorizzare le culture, le storie e le tradizioni dei Paesi coinvolti. (Romadailynews.it)

Il film aprirà domani - mercoledì 16 ottobre - la 19a edizione della Festa del Cinema di Roma - e sarà presentato in concorso “Progressive Cinema” - Leggi anche › Elio Germano: «Ho scelto la vita reale, non virtuale» Berlinguer. La grande ambizione, la trama del film Quando una via sembra a tutti impossibile, è necessario fermarsi? Non l’ha fatto Enrico Berlinguer, segretario negli anni Settanta del più importante partito comunista del ... (Iodonna.it)