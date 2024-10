Urbanpost.it - Evacuato il Tribunale di Milano: cosa sta succedendo?

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Paura questa mattina aldiil Palazzo di Giustizia intorno alle 10.30 del 16 ottobre 2024 a causa di un allarme incendio. Dalla struttura di Porta Vittoria si è alzata una colonna di fumo, visibile dall’esterno, che ha costretto le autorità a ordinare l’evacuazione immediata di tutto il personale e dei cittadini presenti. Vediamo assiemestain questi minuti.per principio d’incendio Principio d’incendio in: Parte del palazzo di giustizia, dal lato di via Freguglia, è statostamane a causa di un rogo che è divampato nei locali sotterranei. La situazione, come riferito dai vigili del fuoco, è sotto controllo e non si registra nessuna criticità . Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.