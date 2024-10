Esclusiva villa liberty in vendita a Pordenone: le foto e il prezzo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una casa da sogno è in vendita in centro a Pordenone. Si tratta di una villa liberty, risalente ai primi del '900, che si trova a due passi dal centro storico in Viale Cossetti. Una dimora elegante ed Esclusiva che, come riporta l'annuncio su Immobiliare.it, immersa in un ampio giardino si Pordenonetoday.it - Esclusiva villa liberty in vendita a Pordenone: le foto e il prezzo Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una casa da sogno è inin centro a. Si tratta di una, risalente ai primi del '900, che si trova a due passi dal centro storico in Viale Cossetti. Una dimora elegante edche, come riporta l'annuncio su Immobiliare.it, immersa in un ampio giardino si

Nuove Vincy overwater villas : l’esclusiva offerta del Sandals Saint Vincent and the Grenadines - Un resort all-inclusive dedicato al relax e alla ristorazione gourmet Affacciato su paesaggi mozzafiato, il Sandals Saint Vincent and the Grenadines non è solo un resort di lusso, ma un’oasi di benessere dedicata al recupero e al relax. Facebook WhatsApp Twitter Il Sandals Saint Vincent and the Grenadines amplia la sua offerta turistica con l’introduzione delle nuove Vincy Two-Story ... (Gaeta.it)

White Dinner Water Show - esperienza esclusiva a Villa ReNoir - Collaborazioni di successo e visibilità mediatica La collaborazione con l’agenzia Star’s Management di Paolo Chiparo e l’ufficio stampa Scarpatipress ha garantito una copertura mediatica di alto livello, consolidando Villa ReNoir come punto di riferimento nel panorama degli eventi di lusso. . Qui si realizzano eventi straordinari che attraggono personalità di spicco da tutta Italia e ... (Bollicinevip.com)

White Dinner Water Show - esperienza esclusiva a Villa ReNoir - Il commento dell’organizzatore Paolo Renis, l’organizzatore dell’evento, ha dichiarato: “Villa ReNoir rappresenta un punto di riferimento internazionale nel settore degli eventi di lusso. Le serate dell’11, 12 e 26 luglio hanno visto la presenza di celebrità e volti noti della televisione, dello spettacolo e dello sport. (Bollicinevip.com)