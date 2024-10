Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Marcolin: «Ora c’è il cross alla Dimarco! L’Inter? Non fa calcoli»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dario, ex giocatore di Lazio, Sampdoria e Napoli tra le altre, nonché ex collaboratore tecnico delnella stagione 2007-2008, ha parlato insu Inter-News.it. Con l’attuale talent di Dazn diversi temi trattati: dal rendimento dei nerazzurri finocrescita di. Poi un parere sulla lotta scudetto., si è spiegato il perché di questi gol troppi subiti dal, peraltro tutti in campionato? I nerazzurri hanno incassato nove gol in sette partite di Serie A e zero in Champions League. E’ un po’ di rimettere la mentalità su quello che faceva l’anno scorso. Se l’anno scorso attaccava con sei-sette uomini, quest’anno ti dà la sensazione che siano sette-otto. Questa è la sicurezza che ha la squadra nella fase offensiva. Ha una fase offensiva molto spiccata e la fase offensiva ti fa salire molto i difensori.