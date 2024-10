Enel, on air la nuova campagna: "Dalla tua parte, sempre" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Enel c'è da sempre e non ci lascerà mai soli. In un settore complesso in cui è sempre più difficile orientarsi, Enel rimane un punto di riferimento sicuro. Un'azienda attenta alle esigenze delle persone e sempre presente in caso di necessità. Dalla tua parte, sempre. È questo il messaggio della nuova campagna del Gruppo. Il nuovo spot rafforza il concetto di “Enel, l'Italia nel mondo”, che ripercorreva la storia recente d'Italia e le attività del Gruppo che ne hanno accompagnato lo sviluppo e la modernizzazione. Questa volta, si parte da una diversa prospettiva: quella degli occhi di un bambino che guarda il mondo con curiosità, meraviglia e fiducia. Attraverso i gesti semplici di ogni giorno, ancora una volta, prende forma una grande storia, in cui ciascuno può riconoscersi. Liberoquotidiano.it - Enel, on air la nuova campagna: "Dalla tua parte, sempre" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)c'è dae non ci lascerà mai soli. In un settore complesso in cui èpiù difficile orientarsi,rimane un punto di riferimento sicuro. Un'azienda attenta alle esigenze delle persone epresente in caso di necessità.tua. È questo il messaggio delladel Gruppo. Il nuovo spot rafforza il concetto di “, l'Italia nel mondo”, che ripercorreva la storia recente d'Italia e le attività del Gruppo che ne hanno accompagnato lo sviluppo e la modernizzazione. Questa volta, sida una diversa prospettiva: quella degli occhi di un bambino che guarda il mondo con curiosità, meraviglia e fiducia. Attraverso i gesti semplici di ogni giorno, ancora una volta, prende forma una grande storia, in cui ciascuno può riconoscersi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Enel - on air la nuova campagna “Dalla tua parte - sempre” - Un messaggio di vicinanza, qualità e competenza per un’azienda presente in modo capillare su tutto il territorio. È on air Dalla tua parte, sempre, la nuova campagna di Enel per ricordare che, in un settore complesso in cui è sempre più difficile orientarsi, l’azienda rimane un punto di riferimento sicuro, attento alle esigenze delle persone e presente in caso di necessità. (Lettera43.it)

Vis - le notti del Benelli sono sempre più belle. I cambi di Stellone decisivi con il Pontedera - 307 al botteghino, 3. Calvani, Vivoli, Vanzini, Gagliardi, Maggini, Pretato. A disp. La Vis ora sembra chiamare a sé il Pontedera: ci prova Ragatzu (smorzato), poi Coppola perde un pallone sanguinoso in uscita, che Italeng sciupa calciando a lato. Secondo posto in classifica, da non credere. La ripresa vede gli spazi allargarsi. (Sport.quotidiano.net)