Panorama.it - De Montel - Terme di Milano: La rinascita di un gioiello architettonico

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)si prepara a vivere una nuova era di benessere e relax con l'imminente riqualificazione delle ex Scuderie De, che nel 2025 si trasformeranno nel più grande parco termale naturale urbano della città . Con un’area complessiva di 16.000 metri quadrati, di cui 6.000 coperti e 10.000 dedicati a corti e spazi verdi attrezzati, il progetto rappresenta uno dei più significativi interventi di recupero conservativo della capitale lombarda. La storia Originariamente progettate negli anni '20 dall’architetto Vietti Violi per la nobile famiglia di banchieri De, le scuderie erano uno dei simboli del Liberty milanese e rappresentavano l'eleganza dell’epoca. Fino al secondo dopoguerra, queste strutture ospitavano purosangue leggendari come Macherio, Ortello e Orsenigo, per poi subire un inesorabile declino fino al totale abbandono negli anni '70.