Da Napoli al Lago Maggiore per vendere iPhone contraffatti: denunciato 30enne (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In trasferta sul Lago Maggiore per vendere iPhone contraffatti. Nel pomeriggio di ieri, martedì 15 ottobre, i carabinieri e la polizia hanno denunciato un 30enne di Napoli per contraffazione.L'uomo è stato fermato per un controllo a Verbania a bordo della sua auto, dopo la segnalazione giunta Novaratoday.it - Da Napoli al Lago Maggiore per vendere iPhone contraffatti: denunciato 30enne Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In trasferta sulper. Nel pomeriggio di ieri, martedì 15 ottobre, i carabinieri e la polizia hannoundiper contraffazione.L'uomo è stato fermato per un controllo a Verbania a bordo della sua auto, dopo la segnalazione giunta

