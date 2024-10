“Da 20 anni la stessa storia”. Caterina Balivo punge Antonella Clerici, la replica è immediata (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sempre attenta ad usare la parola giusta, stavolta Caterina Balivo si è sbilanciata tirando in ballo nelle sue considerazioni due icone della televisione come Antonella Clerici e Maria De Filippi. Lo ha fatto al Corriere della Sera, alle colonne del quale ha concesso una lunga intervista nella quale ha parlato di passato, presente, futuro e di televisione. Interrogata su chi siano i suoi riferimenti nel mondo dello spettacolo spiega. >> Come pulire le tapparelle senza fatica e in modo efficace: il metodo migliore che pochi conoscono per dire addio a polvere e sporco “Ho imparato da tanti. Milly Carlucci è la professionalità fatta persona. Biagio Izzo mi ha insegnato a sapersi prendere in giro. Franco Di Mare quanto fosse importante studiare: anche se non sai una cosa, hai la possibilità di prepararti e quello fa la differenza”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sempre attenta ad usare la parola giusta, stavoltasi è sbilanciata tirando in ballo nelle sue considerazioni due icone della televisione comee Maria De Filippi. Lo ha fatto al Corriere della Sera, alle colonne del quale ha concesso una lunga intervista nella quale ha parlato di passato, presente, futuro e di televisione. Interrogata su chi siano i suoi riferimenti nel mondo dello spettacolo spiega. >> Come pulire le tapparelle senza fatica e in modo efficace: il metodo migliore che pochi conoscono per dire addio a polvere e sporco “Ho imparato da tanti. Milly Carlucci è la professionalità fatta persona. Biagio Izzo mi ha insegnato a sapersi prendere in giro. Franco Di Mare quanto fosse importante studiare: anche se non sai una cosa, hai la possibilità di prepararti e quello fa la differenza”.

