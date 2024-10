CoDE riconoscimento DeepFake visuali | nuovo sistema di intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un gruppo di ricercatori dell’Università di Modena e Reggio Emilia ha sviluppato undi– attualmente il piu’ robusto al mondo – per ildei. Grazie a un’architettura di apprendimento contrastivo,distingue le immagini artificiali da quelle reali con una precisione superiore al 97%. Il progetto, presentato alla ECCV 2024 a Milano, si inserisce all’interno del progetto europeo ELSA, European Lighthouse on Secure and Safe AI. I, termine che unisce “Deep Learning” e “Fake”, sono immagini, video e suoni generati o manipolati da sistemi dicon una precisione tale da renderli difficilmente distinguibili dal reale.