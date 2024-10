Centri in Albania, chi sono i primi migranti e quanto costa il viaggio: lo strano caso del Bangladesh e dell’Egitto (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Questa mattina è arrivata a Shengjmn è arrivata la nave Libra della Marina: sono sbarcati i primi migranti ospiti dei Centri in Albania. Erano in viaggio nel mar Mediterraneo a bordo di barchini. Salvati, sono poi stati trasferiti sulla nave Libra della Marina Militare. In questi minuti 10 bengalesi e 6 egiziani sono diventati i primi “ospiti” dei nuovi Centri italiani per migranti in Albania. Centri in Albania, chi sono i primi migranti e quanto è costano il viaggio (ANSA FOTO) – Notizie.comUn viaggio nel Mediterraneo che potrebbe essere costato diverse migliaia di euro, come dimostrato da un’operazione della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Milano. Notizie.com - Centri in Albania, chi sono i primi migranti e quanto costa il viaggio: lo strano caso del Bangladesh e dell’Egitto Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Questa mattina è arrivata a Shengjmn è arrivata la nave Libra della Marina:sbarcati iospiti deiin. Erano innel mar Mediterraneo a bordo di barchini. Salvati,poi stati trasferiti sulla nave Libra della Marina Militare. In questi minuti 10 bengalesi e 6 egizianidiventati i“ospiti” dei nuoviitaliani perinin, chino il(ANSA FOTO) – Notizie.comUnnel Mediterraneo che potrebbe essereto diverse migliaia di euro, come dimostrato da un’operazione della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Milano.

