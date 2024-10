Capello: “Lotta scudetto, il Napoli ha più energie” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Capello: “Lotta scudetto, il Napoli ha più energie” Nel Milan si devono svegliare le riserve. Alla Juve manca ancora un cosa. E l’Inter sta pagando la superficialità”. Le parole di Fabio Capello, ex allenatore italiano, sulla Lotta scudetto che può coinvolgere ben quattro squadre di Serie A. Allenatore che in Italia ha vinto scudetti con Milan, Roma e Juventus, Fabio Capello conosce le insidie che il campionato presenta in questa fase. Da qui alla prossima pausa nazionali di novembre gli impegni sono fitti, compresi quelli delle coppe europee. Ecco cosa ha raccontato a La Gazzetta dello Sport. IL Napoli HA IL VANTAGGIO DI NON GIOCARE IN COPPA – “Sicuramente. Conte è stato molto bravo a dare la scossa e rispetto agli altri può lavorare con serenità in allenamento, senza dover preparare una partita ogni tre giorni. Terzotemponapoli.com - Capello: “Lotta scudetto, il Napoli ha più energie” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024): “, ilha più” Nel Milan si devono svegliare le riserve. Alla Juve manca ancora un cosa. E l’Inter sta pagando la superficialità”. Le parole di Fabio, ex allenatore italiano, sullache può coinvolgere ben quattro squadre di Serie A. Allenatore che in Italia ha vinto scudetti con Milan, Roma e Juventus, Fabioconosce le insidie che il campionato presenta in questa fase. Da qui alla prossima pausa nazionali di novembre gli impegni sono fitti, compresi quelli delle coppe europee. Ecco cosa ha raccontato a La Gazzetta dello Sport. ILHA IL VANTAGGIO DI NON GIOCARE IN COPPA – “Sicuramente. Conte è stato molto bravo a dare la scossa e rispetto agli altri può lavorare con serenità in allenamento, senza dover preparare una partita ogni tre giorni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Capello : «Lotta scudetto - il Napoli ha più energie da spendere. Nel Milan si devono svegliare le riserve. Alla Juve manca ancora un cosa. E l’Inter sta pagando la superficialità» - Le parole di Fabio Capello, ex allenatore italiano, sulla lotta scudetto che può coinvolgere ben quattro squadre di Serie A Allenatore che in Italia ha vinto scudetti con Milan, Roma e Juventus, Fabio Capello conosce le insidie che il campionato presenta in questa fase. Da qui alla prossima pausa nazionali di novembre gli impegni sono […]. (Calcionews24.com)

Esonero Fonseca - Fabio Capello : «Anche IBRAHIMOVIC ha responsabilità visto che dice di comandare LUI. Non capisco una cosa : perché il MILAN ha distrutto il centrocampo dello SCUDETTO?» - Oggi Fabio Capello è uno tra gli opinionisti più autorevoli. Ecco cosa pensa della situazione dei rossoneri, un’analisi espressa su […]. Le parole di Fabio Capello sul possibile esonero di Fonseca e il momento molto delicato in casa Milan: «Mancano i leader» Il Milan lo ha guidato per anni e con enorme successo negli anni ’90. (Calcionews24.com)

Capello : “Difficile che Fonseca possa mangiare il panettone. Corsa scudetto? Inter la migliore” - Però spero di sì, deve avere il tempo di far capire le proprie idee”. The post Capello: “Difficile che Fonseca possa mangiare il panettone. La scommessa può essere il Napoli con Lukaku. Corsa scudetto? Inter la migliore” appeared first on SportFace. “Il Milan e il caso Theo-Leao? La società doveva intervenire dicendo che l’allenatore non si tocca, con i giocatori però deve intervenire ... (Sportface.it)