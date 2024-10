Caos Genoa: Balotelli in bilico, Gilardino pure. Perché già la gara con il Bologna sarà decisiva per il futuro del club (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La sensazione è che domenica sarà una giornata decisiva per il Genoa. Sotto vari aspetti. Per la squadra, che ha bisogno di punti per allontanarsi da quel terzultimo posto che fa paura. Per il tecnico Gilardino, che si aspetta una reazione per mantenere salda la sua panchina. Per la società, che ha sempre più problemi economici ma che intanto si sta muovendo sul mercato. Perché a inizio settimana è arrivato lo svincolato (ex Cagliari) Gaston Pereiro. E la prossima, forse, potrebbe arrivare anche Mario Balotelli. Ma è una questione tutta in divenire, con dei risvolti che potrebbero, appunto, essere decisivi. Per capirlo meglio, bisogna partire dal pomeriggio di martedì, quando mille tifosi si sono ritrovati nel pomeriggio a Pegli, al centro di allenamento della squadra, per incitare i giocatori (come si vede nella foto). Fumogeni, cori, bandiere. Ilfattoquotidiano.it - Caos Genoa: Balotelli in bilico, Gilardino pure. Perché già la gara con il Bologna sarà decisiva per il futuro del club Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La sensazione è che domenicauna giornataper il. Sotto vari aspetti. Per la squadra, che ha bisogno di punti per allontanarsi da quel terzultimo posto che fa paura. Per il tecnico, che si aspetta una reazione per mantenere salda la sua panchina. Per la società, che ha sempre più problemi economici ma che intanto si sta muovendo sul mercato.a inizio settimana è arrivato lo svincolato (ex Cagliari) Gaston Pereiro. E la prossima, forse, potrebbe arrivare anche Mario. Ma è una questione tutta in divenire, con dei risvolti che potrebbero, appunto, essere decisivi. Per capirlo meglio, bisogna partire dal pomeriggio di martedì, quando mille tifosi si sono ritrovati nel pomeriggio a Pegli, al centro di allenamento della squadra, per incitare i giocatori (come si vede nella foto). Fumogeni, cori, bandiere.

