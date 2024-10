Borsa: Milano si indebolisce, le banche girano in calo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Piazza Affari si indebolisce, con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,3% con le banche che girano in territorio negativo mentre il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, sta presentando in conferenza stampa le misure su banche e assicurazioni, confermando che saranno chiamate a sacrifici. A guidare i ribassi sono Moncler (-1,2%), in calo dopo i conti di Lvmh, e Stellantis (-1,1%), le cui consegne sono scese nel trimestre del 20%, anche nel tentativo di ridurre le scorte. Unicredit e Popolare di Sondrio cedono l'1%, Intesa lo 0,9%, Fineco l'1%, Bper l'1% e Italgas lo 0,9%. Fiacca anche Generali (-0,6%) mentre tiene Unipol, che è invariata. In controtendenza invece Leonardo (+2%), Saipem (+0,8%), Eni (+0,7%), Pirelli (+0,6%) ed Enel (+0,5%). Quotidiano.net - Borsa: Milano si indebolisce, le banche girano in calo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Piazza Affari si, con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,3% con lechein territorio negativo mentre il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, sta presentando in conferenza stampa le misure sue assicurazioni, confermando che saranno chiamate a sacrifici. A guidare i ribassi sono Moncler (-1,2%), indopo i conti di Lvmh, e Stellantis (-1,1%), le cui consegne sono scese nel trimestre del 20%, anche nel tentativo di ridurre le scorte. Unicredit e Popolare di Sondrio cedono l'1%, Intesa lo 0,9%, Fineco l'1%, Bper l'1% e Italgas lo 0,9%. Fiacca anche Generali (-0,6%) mentre tiene Unipol, che è invariata. In controtendenza invece Leonardo (+2%), Saipem (+0,8%), Eni (+0,7%), Pirelli (+0,6%) ed Enel (+0,5%).

