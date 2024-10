Booking incorona Trieste tra le 10 destinazioni mondiali più di tendenza (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Trieste - "Un risultato che riconosce, una volta di più, l'unicità di Trieste, e che premia al contempo il lavoro di tutti i soggetti pubblici e privati i quali, in questi anni, hanno contribuito ad accrescere in maniera davvero considerevole l'attrattività non solo del capoluogo bensì di tutto Triesteprima.it - Booking incorona Trieste tra le 10 destinazioni mondiali più di tendenza Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)- "Un risultato che riconosce, una volta di più, l'unicità di, e che premia al contempo il lavoro di tutti i soggetti pubblici e privati i quali, in questi anni, hanno contribuito ad accrescere in maniera davvero considerevole l'attrattività non solo del capoluogo bensì di tutto

Trieste si afferma tra le dieci destinazioni di viaggio più trend per il 2025 secondo Booking.com - Trieste offre un’opportunità unica in questo senso, con angoli pittoreschi dove la visibilità notturna è particolarmente favorevole, rendendola una meta perfetta per gli amanti dell’osservazione astronomica e degli eventi naturali. L’aumento delle ricerche di soggiorni a Trieste Negli ultimi mesi, Trieste ha visto un incremento del 349% delle ricerche per soggiorni nel 2024, un risultato ... (Gaeta.it)