Autocisterna si ribalta, perde benzina ed esplode: oltre 140 morti in Nigeria (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tragedia in Nigeria dove oltre 140 persone sono morte nel nord del Paese per l'esplosione di un'Autocisterna che si è ribaltata nello stato di Jigawa, nel nord del Paese. Lo riferiscono i soccorritori locali all'Afp. L'elevato numero delle vittime è dovuto alla folla accorsa dopo l'incidente nel tentativo di raccogliere benzina dalla cisterna. Tutto Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tragedia indove140 persone sono morte nel nord del Paese per l'esplosione di un'che si èta nello stato di Jigawa, nel nord del Paese. Lo riferiscono i soccorritori locali all'Afp. L'elevato numero delle vittime è dovuto alla folla accorsa dopo l'incidente nel tentativo di raccoglieredalla cisterna. Tutto

