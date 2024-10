Attacco hacker alla Teddy: “Stiamo reagendo, nessun riscatto” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Rimini, 16 ottobre 2024 – Da alcuni anni, è diventato l’incubo di tutte le aziende che sono presenti online. È l’Attacco “ransomware”, che anche in Italia ha creato parecchi guai a moltissimi imprenditori costretti a sborsare fior di quattrini per sbloccare grandi archivi di dati tenuti in ostaggio dai cybercriminali. A finire nella trappola dei pirati informatici di recente è stato anche un colosso della moda del calibro di Teddy, gruppo da 672,5 milioni di fatturato, nato a Rimini nel 1981. Due lunedì fa un gruppo di hacker internazionali ha lanciato un Attacco informatico al server del centro di distribuzione logistico del gruppo, con sede a Gatteo. Già dalla fine della scorsa settimana, grazie all’attivazione di apposite procedure di sicurezza, l’azienda (titolare dei brand Terranova, Calliope, Rinascimento) sta tornando gradualmente alla piena operatività. Ilrestodelcarlino.it - Attacco hacker alla Teddy: “Stiamo reagendo, nessun riscatto” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Rimini, 16 ottobre 2024 – Da alcuni anni, è diventato l’incubo di tutte le aziende che sono presenti online. È l’“ransomware”, che anche in Italia ha creato parecchi guai a moltissimi imprenditori costretti a sborsare fior di quattrini per sbloccare grandi archivi di dati tenuti in ostaggio dai cybercriminali. A finire nella trappola dei pirati informatici di recente è stato anche un colosso della moda del calibro di, gruppo da 672,5 milioni di fatturato, nato a Rimini nel 1981. Due lunedì fa un gruppo diinternazionali ha lanciato uninformatico al server del centro di distribuzione logistico del gruppo, con sede a Gatteo. Già dfine della scorsa settimana, grazie all’attivazione di apposite procedure di sicurezza, l’azienda (titolare dei brand Terranova, Calliope, Rinascimento) sta tornando gradualmentepiena operatività.

