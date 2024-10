Arabia Saudita, i tifosi contro Mancini: la risposta del Ct – VIDEO (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arabia Saudita, momento delicato per la nazionale di Roberto Mancini, finito nel mirino dei tifosi e dei giornalisti sauditi Continua tra molte difficoltà il percorso dell’Arabia Saudita di Mancini ai prossimi mondiali. Come riportato da Goal, il tecnico è finito nel mirino dei tifosi e dei giornalisti sauditi dopo il pareggio per 0-0 contro il Calcionews24.com - Arabia Saudita, i tifosi contro Mancini: la risposta del Ct – VIDEO Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024), momento delicato per la nazionale di Roberto, finito nel mirino deie dei giornalisti sauditi Continua tra molte difficoltà il percorso dell’diai prossimi mondiali. Come riportato da Goal, il tecnico è finito nel mirino deie dei giornalisti sauditi dopo il pareggio per 0-0il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mancini - crisi con l’Arabia Saudita. Media : “Licenziamento vicino” - Roma, 16 ottobre 2024 – I tifosi lo attaccano sui social e come se non bastasse ci sono anche le dure critiche del presidente della Federcalcio che ha manifestato tutto il suo malcontento, non solo per il pareggio di martedì con il Bahrain, ma più in generale per il cammino della squadra nelle qualificazioni asiatiche ai Mondiali del 2026. (Sport.quotidiano.net)

Mancini pareggia ancora - ora è a rischio esonero con l’Arabia Saudita - Al momento l’Arabia Saudita è terza, alle spalle dei nipponici e dell’Australia. com/ASbzgxft9u — All About SPL (@Saudifutbol) October 16, 2024 L'articolo Mancini pareggia ancora, ora è a rischio esonero con l’Arabia Saudita sembra essere il primo su ilNapolista. twitter. Un gesto di stizza plateale decisamente inusuale per la cultura araba. (Ilnapolista.it)

Arabia Saudita - Mancini in difficoltà. Il presidente della Federcalcio : “Inaccettabili 2 punti in 3 gare casalinghe” - Il presidente della Federcalcio: “Inaccettabili 2 punti in 3 gare casalinghe” appeared first on SportFace. Previsto comunque un incontro con gli altri vertici della Federcalcio saudita. A novembre l’Arabia Saudita dovrà affrontare Australia e Indonesia e serve una svolta immediata per non compromettere il cammino. (Sportface.it)