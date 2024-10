Anziani, Italia Longeva: “Per virus respiratori puntare a presa in carico vaccinale” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bernabei: "Per aumentare le coperture e ridurre disabilità e decessi. Necessario anche un cambio culturale, la vaccinazione è l’investimento che genera salute" Degli oltre 18 milioni di 'over 60' eleggibili alla vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid-19, lo scorso anno si è vaccinato rispettivamente solo il 47% e il 18%, a dispetto di una copertura minima raccomandata Sbircialanotizia.it - Anziani, Italia Longeva: “Per virus respiratori puntare a presa in carico vaccinale” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bernabei: "Per aumentare le coperture e ridurre disabilità e decessi. Necessario anche un cambio culturale, la vaccinazione è l’investimento che genera salute" Degli oltre 18 milioni di 'over 60' eleggibili alla vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid-19, lo scorso anno si è vaccinato rispettivamente solo il 47% e il 18%, a dispetto di una copertura minima raccomandata

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Partita anche in Puglia la campagna di vaccinazione antinfluenzale Particolare attenzione per fragili ed anziani - . Gli operatori sanitari, gli adulti anziani (dai 60 anni), le donne in gravidanza, le persone con patologie di base e i bambini (dai sei mesi ai 6 anni) sono considerate le categorie maggiormente a rischio, a cui somministrare prioritariamente il vaccino antinfluenzale. . Il Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari ha organizzato la distribuzione delle 310mila dosi dei vaccini disponibili ... (Noinotizie.it)