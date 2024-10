Ansia in casa Napoli, non solo Lobotka: si ferma anche Olivera! Ecco cosa è successo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo Lobotka, il Napoli teme anche per le condizioni di Olivera, uscito prematuramente dal campo durante Uruguay-Ecuador. Arrivano notizie poco rassicuranti per il Napoli di Antonio Conte. Dopo l’infortunio di Stanislav Lobotka, un’altra ombra si profila all’orizzonte: Mathias Olivera ha chiesto il cambio durante la partita tra Uruguay ed Ecuador, giocata nella notte. Il terzino sinistro, infatti, ha lasciato il campo al minuto 87, visibilmente preoccupato. Al suo posto è subentrato Marcelo Saracchi, ma la sostituzione ha alimentato le preoccupazioni del tecnico leccese, soprattutto in vista della prossima gara del Napoli contro l’Empoli, valida per l’ottava giornata di Serie A. Ecco quanto arriva dall’Uruguay: “Manuel Ugarte, all’80’, ha dovuto essere sostituito per un problema fisico, al suo posto è subentrato Fonseca, senza cambiare minimamente lo schema. Napolipiu.com - Ansia in casa Napoli, non solo Lobotka: si ferma anche Olivera! Ecco cosa è successo Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo, iltemeper le condizioni di, uscito prematuramente dal campo durante Uruguay-Ecuador. Arrivano notizie poco rassicuranti per ildi Antonio Conte. Dopo l’infortunio di Stanislav, un’altra ombra si profila all’orizzonte: Mathiasha chiesto il cambio durante la partita tra Uruguay ed Ecuador, giocata nella notte. Il terzino sinistro, infatti, ha lasciato il campo al minuto 87, visibilmente preoccupato. Al suo posto è subentrato Marcelo Saracchi, ma la sostituzione ha alimentato le preoccupazioni del tecnico leccese, soprattutto in vista della prossima gara delcontro l’Empoli, valida per l’ottava giornata di Serie A.quanto arriva dall’Uruguay: “Manuel Ugarte, all’80’, ha dovuto essere sostituito per un problema fisico, al suo posto è subentrato Fonseca, senza cambiare minimamente lo schema.

Calcio Napoli - incubo infortuni : dopo Lobotka si ferma anche Olivera - Attesi per oggi gli esmai di Lobotka. Non portano buone notizie le gare disputate dai giocatori del Calcio Napoli in giro per il mondo con le rispettive nazionali. Pessime notizie per il Calcio Napoli anche dal Sudamerica, con Mathias Olivera sostituito nel finale di Uruguay-Ecuador per un problema muscolare. (2anews.it)

Emergenza Napoli - il top di Conte va ko : non solo Lobotka - che sfortuna - it. itA prendere il posto del mediano ci penserà Billy Gilmour, acquistato in estate dal Brighton su input di Conte per 15 milioni. L’assenza di Mathias Olivera si aggiunge a quella di Lobotka, fermatosi in nazionale a causa di un risentimento al flessore che lo obbligherà a trascorrere diversi giorni a riposo. (Tvplay.it)

Napoli - oggi gli esami per Lobotka : al suo posto scalpita Gilmour in regia - Il Napoli potrebbe dover rinunciare allo slovacco a causa di infortunio patito in Nazionale contro l’Azerbaigian Stanislav Lobotka rischia di restare fuori per diverse partite e a Napoli si attende solamente l’esito degli esami per capire l’entità dell’infortunio del proprio regista, ultimamente in grande spolvero. (Calcionews24.com)