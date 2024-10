Anima e fuoco, ad Albiate va in scena una nuova missione del gusto (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La favola delle cene a quattro mani non è ancora finita ma fortunatamente, all’interno del panorama dei giovani imprenditori-ristoratori, c’è qualcuno che sta provando a distinguersi, e con coraggio. Grow è il primo progetto di Matteo e Riccardo Vergine, rispettivamente chef e maître sommelier di questa nuova realtà a pochi chilometri da Milano, che da tre anni a questa parte non smette portare nuovi avventori e interesse sul territorio di Monza e Brianza. La vocazione rurale di queste aree è testimoniata dalle numerose cascine che ancora si ritrovano nella zona, un tempo terra di aperta campagna segnata dalla presenza del fiume Lambro. Siamo ad Albiate, nel centro della cittadina, a pochi passi dalla cattedrale medioevale e al pian terreno di un palazzo storico. Linkiesta.it - Anima e fuoco, ad Albiate va in scena una nuova missione del gusto Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La favola delle cene a quattro mani non è ancora finita ma fortunatamente, all’interno del panorama dei giovani imprenditori-ristoratori, c’è qualcuno che sta provando a distinguersi, e con coraggio. Grow è il primo progetto di Matteo e Riccardo Vergine, rispettivamente chef e maître sommelier di questarealtà a pochi chilometri da Milano, che da tre anni a questa parte non smette portare nuovi avventori e interesse sul territorio di Monza e Brianza. La vocazione rurale di queste aree è testimoniata dalle numerose cascine che ancora si ritrovano nella zona, un tempo terra di aperta campagna segnata dalla presenza del fiume Lambro. Siamo ad, nel centro della cittadina, a pochi passi dalla cattedrale medioevale e al pian terreno di un palazzo storico.

