Strumentipolitici.it - American Thinker: l’esercito "inclusivo” è debole e impreparato e gli USA sono sull’orlo del disastro socio-economico

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il giornale conservatoremette in guardia contro il pericolo che gli USA corrono di undefinitivo. I giovaniimpreparati mentalmente e fisicamente a una nuova guerra, mentre“inclusivo” ha sviluppato soltantozza e incompetenza. Secondo Alan Halbert, le presidenziali di novembre saranno l’ultima chance per riportare il Paese sulla via del recupero della normalità e della prosperità. I Dem e la negazione della realtà Nel 1941 l’America era addormentata, ma venne bruscamente svegliata da Pearl Harbor. Quell’attacco galvanizzò la nazione. Prima di allora, Franklin Delano Roosevelt (FDR) si dedicava a ciò che i Democratici avevano sempre fatto, e cioè una combinazione di wishful thinking, di hubris e di negazione della realtà.