Alla vista dei Carabinieri fuggono nel bosco e lasciano il 'marsupio della droga' per terra (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si aggiravano nella notte nei pressi di un'area boschiva di Montescudaio e Alla vista dei Carabinieri si sono dileguati nella vegetazione lasciando sull'asfalto un marsupio. All'interno i militari dell'Arma hanno rinvenuto circa 100 grammi di droga suddivisi in 55 grammi di hashish, 22 grammi di Pisatoday.it - Alla vista dei Carabinieri fuggono nel bosco e lasciano il 'marsupio della droga' per terra Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si aggiravano nella notte nei pressi di un'area boschiva di Montescudaio edeisi sono dileguati nella vegetazione lasciando sull'asfalto un. All'interno i militari dell'Arma hanno rinvenuto circa 100 grammi disuddivisi in 55 grammi di hashish, 22 grammi di

La notte dei controlli per le strade di Milano : ritirate 15 patenti - e un ragazzo alla vista dei carabinieri tenta di scappare - Purtroppo per lei non c’è giustificazione che tenga: il valore è compreso nel range tra 0,8 e 1,5, che implica una denuncia per guida in stato di ebbrezza, una multa da 800 a 3. Un rapido calcolo riporta una media di 1,6 documenti al giorno, se non fosse che gli accertamenti ad hoc non sono quotidiani. (Ilgiorno.it)

Tragico incidente con lo scooter : 17enne fugge alla vista di un posto di posto di blocco dei Carabinieri e muore schiantandosi contro un muro. E’ successo a Roma - L’incidente è avvenuto intorno alle 18, mentre il giovane tentava di allontanarsi velocemente alla vista dei carabinieri. Poco dopo, il giovane è stato ritrovato a terra, privo di sensi, non lontano dalla caserma dei vigili del fuoco. Lo scooter su cui viaggiava il giovane è risultato rubato, e le forze dell’ordine stanno cercando di chiarire le circostanze che hanno portato il ragazzo a fuggire ... (Dayitalianews.com)

Alla vista dei carabinieri fugge a bordo di uno scooter rubato e si schianta contro il muro. Morto 17enne - Il tutto è avvenuto ieri, 7 ottobre, alle 18, in. Un ragazzo di 17 anni è morto: a seguito dello schianto è stato infatti trasportato in ospedale, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Alla vista dei carabinieri è scappato a bordo di uno scooter - risultato poi rubato - e si è schiantato contro un muro. (Romatoday.it)