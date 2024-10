Al Mercato Centrale Firenze arrivano i 'Giovedj', serate con dj set e aperitivi a suon di musica ambient (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Staccare dal lavoro, rilassarsi e socializzare a ritmo di musica con drink e degustazioni: tutto questo sarà possibile grazie ai 'Giovedj'. Tutti i giovedì dal 24 ottobre al 19 dicembre arrivano serate di puro relax e divertimento con la musica ambient/house al primo piano del Mercato Centrale Firenzetoday.it - Al Mercato Centrale Firenze arrivano i 'Giovedj', serate con dj set e aperitivi a suon di musica ambient Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Staccare dal lavoro, rilassarsi e socializzare a ritmo dicon drink e degustazioni: tutto questo sarà possibile grazie ai ''. Tutti i giovedì dal 24 ottobre al 19 dicembredi puro relax e divertimento con la/house al primo piano del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aperitivi : arrivano i dj set al Mercato Centrale - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday La musica techno arriva al primo piano del Mercato Centrale. . . Tutti i giovedì dal 24 ottobre al 19 dicembre, sarà possibile rilassarsi, staccare dal lavoro e socializzare a ritmo di musica, con i drink e le bontà del Mercato Centrale. (Firenzetoday.it)

Firenze - arrivano i dj set al Mercato Centrale con Giovedj - L’ingresso agli eventi è gratuito senza prenotazione, ed è prevista la formula aperitivo 10€ per una bontà + drink sempre attiva al primo piano del Mercato Centrale. Firenze, 15 ottobre 2024. 30 in poi, il primo piano del Mercato Centrale sarà animato dalla musica dei Snthm, gruppo di dj con base a Firenze specializzato in musica techno, ambient e house. (Lanazione.it)

Aperitivo col jazz al Mercato Centrale : ecco le serate "Jazziamo di gusto" - Questo ottobre il ritmo del jazz incontra le bontà del Mercato Centrale di Firenze. Un’occasione per ascoltare buona musica davanti alle prelibatezze del. . . “Jazziamo di gusto” è la rassegna di musica dal vivo che per tutti i martedì di ottobre animerà il primo piano del Mercato Centrale di Firenze. (Firenzetoday.it)