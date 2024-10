Tuttivip.it - “Aiuto, ho visto che è entrato”. Paura al Grande Fratello, Jessica e le altre avvisano i ragazzi

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non importa quante volte cambi il contesto o la casa, ci sono due elementi che non mancano mai al: i topi e i fantasmi. Sembra una sorta di tradizione non scritta che, anno dopo anno, ratti e presenze misteriose facciano una comparsa nella casa più famosa d’Italia. Anche ieri sera, infatti, i concorrenti hanno avuto un incontro ravvicinato con un topolino che ha seminato il panico tra gli inquilini e, sorprendentemente, anche tra la regia, la quale ha tentato in ogni modo di distogliere l’attenzione dall’intruso, cambiando inquadratura ogni volta che veniva menzionato. Le prime a notare l’ospite indesiderato sono stateMorlacchi, Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti. Mariavittoria, visibilmente sorpresa, ha detto alle sue compagne: “Ragazze, hoqualcosa correre”. Amanda, subito attenta, ha confermato il sospetto: “Sì, hoentrare un topo”.