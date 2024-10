Gaeta.it - Accordo Quadro sullo Smart Working: Un Passo Avanti per Roma in Vista del Giubileo 2025

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi, il Commissario Straordinario per ildella Chiesa cattolica, Roberto Gualtieri, ha firmato un, coinvolgendo la Regione Lazio, la Città Metropolitana die le principali organizzazioni sindacali e datoriali. Questorappresenta un’importante iniziativa per migliorare la situazione del traffico nella capitale e organizzare meglio le attività lavorative in attesa del. L’, che vuole incentivare il lavoro da remoto, appare particolarmente strategico in un periodo in cui la città si prepara a grandi eventi e trasformazioni. Dettagli dell’sottoscritto L’prevede che le organizzazioni sindacali e datoriali, come CGIL, CISL, UIL, Unindustria e Confcommercio, operino per promuovere la stipula di accordi aziendali.