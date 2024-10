AbaRC e commissione pari opportunità insieme per iniziative contro la violenza di genere (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La promozione di iniziative per prevenire e contrastare la violenza di genere è al centro del protocollo d’intesa siglato tra l’accademia di belle arti di Reggio Calabria e la commissione regionale per l’uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità. Un altro importante step per la scuola Reggiotoday.it - AbaRC e commissione pari opportunità insieme per iniziative contro la violenza di genere Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La promozione diper prevenire e contrastare ladiè al centro del protocollo d’intesa siglato tra l’accademia di belle arti di Reggio Calabria e laregionale per l’uguaglianza dei diritti e delle. Un altro importante step per la scuola

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Commissione pari opportunità e associazione "Io Donna" siglano partenariato - BRINDISI - La Commissione pari opportunità del Comune di Brindisi si è riunita con la partecipazione dell’assessore Ercole Saponaro e ha aderito alla richiesta di partneriato da parte dell’associazione "Io Donna", con la volontà di contribuire alle attività di sensibilizzazione e informazione... (Brindisireport.it)

Chiara Cattani nuova presidente della commissione per pari opportunità - politiche di genere e diritti civili - Chiara Cattani è la nuova presidente della "Commissione comunale per le pari opportunità, le politiche di genere e i diritti civili individuali" eletta giovedì 19 settembre nel corso della seconda seduta convocata a Palazzo Moroni. L'elezione, come da Regolamento, è prevista annualmente a... (Padovaoggi.it)

Commissione comunale pari opportunità - la nuova presidente è Arianna Lamparelli - Lo scorso 10 settembre Arianna Lamparelli è stata eletta nuova presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Albignasego, in seguito alla decisione di Denise Barison di lasciare la presidenza per motivi personali. La Commissione è un organismo di partecipazione composto da... (Padovaoggi.it)