A Pordenone la "Lucciolata" di solidarietà lungo le vie del centro (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una "Lucciolata" per la solidarietà. L'appuntamento, organizzato dall'associazione "Via di Natale", in collaborazione con Gruppo Alpini Pordenone centro e il Comune di Pordenone, è per venerdì 18 ottobre con ritrovo alle 19 da piazza XX Settembre (partenza ore 20).Lo scopo è quello di Pordenonetoday.it - A Pordenone la "Lucciolata" di solidarietà lungo le vie del centro Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una "" per la. L'appuntamento, organizzato dall'associazione "Via di Natale", in collaborazione con Gruppo Alpinie il Comune di, è per venerdì 18 ottobre con ritrovo alle 19 da piazza XX Settembre (partenza ore 20).Lo scopo è quello di

«Grazie a chi mi ha rubato la bicicletta in stazione a Pordenone» : Enrico Galiano si sfoga - sui social i messaggi di solidarietà - Brutta disavventura per Enrico Galiano che ha subito il furto della sua bicicletta alla stazione di Pordenone. Il docente e scrittore sui suoi canali social si è sfogato con un video e un post in cui ha fatto capire quanto fosse affezionato a quel mezzo che era di sua proprietà da 5 anni: «Un... (Pordenonetoday.it)

Rally Piancavallo vince la gara della solidarietà : i pacchi viveri in esubero donati alle famiglie pordenonesi in difficoltà - I pacchi viveri in esubero, destinati al personale, sono stati donati alle famiglie in difficoltà del territorio grazie alla collaborazione tra ASD Knife Racing Maniago, Automobile Club Pordenone e la Croce Rossa Italiana - Comitato di Pordenone. Rally Piancavallo vince la gara della solidarietà. (Pordenonetoday.it)