A 96 anni in strada con 46mila euro: donna malata di Alzheimer soccorsa dalla Polizia Locale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È accaduto a Fuorigrotta: la donna, anziana, è stata soccorsa dagli agenti della Municipale, che l'hanno identificata e riaccompagnata a casa. La figlia ha spiegato ai poliziotti il perché di tutto quel denaro nella borsa. Fanpage.it - A 96 anni in strada con 46mila euro: donna malata di Alzheimer soccorsa dalla Polizia Locale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È accaduto a Fuorigrotta: la, anziana, è statadagli agenti della Municipale, che l'hanno identificata e riaccompagnata a casa. La figlia ha spiegato ai poliziotti il perché di tutto quel denaro nella borsa.

