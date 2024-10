“365 racconti gialli, thriller e noir” non delude le aspettative: a un giorno dall'uscita va in ristampa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Era stata annunciata come il caso letterario dell’anno, e a un solo giorno dalla sua uscita l’antologia “365 racconti gialli, thriller e noir” non tradisce le aspettative, registrando il tutto esaurito e andando in ristampa.Edita da Delos Digital, a cura di Marika Campeti e Claudia Cocuzza Messinatoday.it - “365 racconti gialli, thriller e noir” non delude le aspettative: a un giorno dall'uscita va in ristampa Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Era stata annunciata come il caso letterario dell’anno, e a un soloa sual’antologia “365” non tradisce le, registrando il tutto esaurito e andando in.Edita da Delos Digital, a cura di Marika Campeti e Claudia Cocuzza

Grande ritorno delle antologie : esce “365 racconti gialli - thriller e noir” curata da Campeti e Cocuzza - Dopo dieci anni di assenza nella pubblicazione di antologie della serie “365“, la casa editrice rilancia il proprio impegno verso la letteratura di genere. La celebrazione della narrativa gialla e noir non è solo un modo per intrattenere, ma anche un mezzo per riflettere sulla società contemporanea e sulle sue complessità. (Gaeta.it)