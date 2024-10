WWE: Kevin Owens e Randy Orton potrebbero affrontarsi a Saturday Night’s Main Event (Di martedì 15 ottobre 2024) Come vi abbiamo riportato, la WWE si appresta a reintrodurre il format Saturday Night’s Main Event con 4 speciali all’anno che andranno in onda su NBC. Il primo appuntamento è previsto per il 14 dicembre presso il Nassau Veterans Memorial Coliseum di Long Island, NY. Secondo le indiscrezioni, la WWE intende puntare molto su questi speciali gestendoli al pari di un PLE. Arrivano ora alcune voci sul possibile Main Event della serata. Owens vs Orton? Secondo quanto evidenziato da Dave Meltzer durante Wrestling Observer Radio, Saturday Night’s Main Event del 14 dicembre potrebbe essere lo scenario per il match tra Kevin Owens e Randy Orton. L’intenzione della WWE è di dare grande rilevanza allo speciale e il match tra i due potrebbe essere il piatto forte della serata. Zonawrestling.net - WWE: Kevin Owens e Randy Orton potrebbero affrontarsi a Saturday Night’s Main Event Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Come vi abbiamo riportato, la WWE si appresta a reintrodurre il formatcon 4 speciali all’anno che andranno in onda su NBC. Il primo appuntamento è previsto per il 14 dicembre presso il Nassau Veterans Memorial Coliseum di Long Island, NY. Secondo le indiscrezioni, la WWE intende puntare molto su questi speciali gestendoli al pari di un PLE. Arrivano ora alcune voci sul possibiledella serata.vs? Secondo quanto evidenziato da Dave Meltzer durante Wrestling Observer Radio,del 14 dicembre potrebbe essere lo scenario per il match tra. L’intenzione della WWE è di dare grande rilevanza allo speciale e il match tra i due potrebbe essere il piatto forte della serata.

