Wine Clash a Roma, sfida tra le migliori enoteche d’Italia (Di martedì 15 ottobre 2024) Sta per tornare a Roma il National Wine Clash, l’entusiasmante sfida enologica organizzata da Supernaturale. La seconda edizione si terrà domenica 20 ottobre 2024, presso la Città dell’Altra Economia a Roma, e vedrà coinvolte 20 realtà da tutta Italia che proporranno in degustazione più di 150 etichette di vini naturali, tutte differenti e provenienti da diverse parti del mondo. Come sempre a proclamare il vincitore sarà il pubblico che a ogni Wine Clash esprimerà la propria preferenza. Dopo l’edizione dello scorso anno che ha assegnato la cintura da campione all’Enoteca Il Piccolo di Roma, gli osti delle migliori enoteche e ristoranti della scena italiana saranno ancora più agguerriti e pronti a sfidarsi con delle interessanti proposte enologiche. In palio il titolo di oste più bravo e il volo per due persone al Salone del vino della Loira in programma a fine gennaio 2025. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sta per tornare ail National, l’entusiasmanteenologica organizzata da Supernaturale. La seconda edizione si terrà domenica 20 ottobre 2024, presso la Città dell’Altra Economia a, e vedrà coinvolte 20 realtà da tutta Italia che proporranno in degustazione più di 150 etichette di vini naturali, tutte differenti e provenienti da diverse parti del mondo. Come sempre a proclamare il vincitore sarà il pubblico che a ogniesprimerà la propria preferenza. Dopo l’edizione dello scorso anno che ha assegnato la cintura da campione all’Enoteca Il Piccolo di, gli osti dellee ristoranti della scena italiana saranno ancora più agguerriti e pronti arsi con delle interessanti proposte enologiche. In palio il titolo di oste più bravo e il volo per due persone al Salone del vino della Loira in programma a fine gennaio 2025.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La strada del vino : torna a Castel Romano il festival wine&food - Wine&food Festival Castel Romano Designer Outlet 27-29 settembre 04-06 ottobre Dalle 17. Tutti i partecipanti riceveranno un kit degustazione in ricordo dell’esperienza. 00 The post La strada del vino: torna a Castel Romano il festival wine&food appeared first on Funweek. Info: mcarthurglen. (Funweek.it)

Fiere : RomaSposa - debutta Wine academy con migliori proposte per il brindisi nuziale - Il ricco calendario di sfilate della Rome Bridal Fashion Week, l'evento nell'evento di RomaSposa, permetterà di vedere indossati abiti di altissima sartorialità e originalità, vanto della tradizione dell'ingegno Made in Italy che tutto il mondo ci riconosce”. Nei quattro giorni della manifestazione tornano anche le sfilate della Rome Bridal Fashion Week, con più di 1000 abiti in passerella, ... (Liberoquotidiano.it)