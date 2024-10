Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, Baioni dice no: è caccia al coach

(Di martedì 15 ottobre 2024) Non si trova la quadra. Giacomo, dopo un lungo tiramolla durato buona parte della giornata di ieri, non ha accettato l’incarico che la società gli proponeva: raccogliere il testimone daSacripanti, che ha lasciato la squadra mercoledì scorso per motivi personali. Da un caos all’altro, quindi: perso ilche aveva messo le basi di un progetto che doveva essere biennale, viene a mancare l’ipotesi più logica, quella di passare le redini al suo vice, che conosce già l’ambiente e le dinamiche di squadra. I motivi del mancato accordo non sarebbero tanto di natura economica - il club era disposto ad adeguare la cifra visto che andavano ad aumentare le responsabilità - quanto relative alla possibilità di intervenire subito su un organico che presenta delle criticità, aumentate dall’infortunio capitato a Danilo Petrovic.