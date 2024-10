Inter-news.it - Vaciago sorprende: «Italia, Dimarco è raro! Giocherebbe ovunque»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)esalta il giocatore dell’Inter Federico, ritenendolo addirittura un giocatoreper la Nazionale dell’. GIOCATORE– Guido, direttore di Tuttosport, su Radio 24 durante ‘Tutti Convocati‘, anche in manierante esalta Federicodell’Inter: «giocatore che raramente abbiamo avuto. Giocatore davvero di caratura internazionale, in questo momento potrebbe giocare in qualsiasi nazionale e in qualsiasi club di livello. Poi abbiamo Tonali e Cambiaso, che potranno diventare quello che è già. E infine Donnarumma, tra i migliori portieri al mondo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «») © Inter-News.