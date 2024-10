Uomo morto investito dal treno a Moncalieri, forse dopo una caduta: circolazione sospesa sulla Torino-Genova (Di martedì 15 ottobre 2024) Un Uomo sarebbe caduto sui binari della stazione di Moncalieri e sarebbe morto investito dal treno: sospesa la circolazione sulla linea Torino-Genova Notizie.virgilio.it - Uomo morto investito dal treno a Moncalieri, forse dopo una caduta: circolazione sospesa sulla Torino-Genova Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Unsarebbe caduto sui binari della stazione die sarebbedallalinea

Morto in moto nel weekend 'nero' - cordoglio per il titolare della Taverna San Romualdo : "Un grande uomo" - Sulla pagina Facebook del ristorante campeggia il post "Chiusi per lutto". Si è spento domenica sera, in seguito a un tremendo incidente stradale, il 58enne Antonio Mazzetti, cuoco e titolare della Taverna San Romualdo. Una tragedia giunta al termine di un weekend da incubo che conta alla fine... (Ravennatoday.it)

Uomo di 42 anni cade dal quinto piano : è morto - Tragedia a Isola del Liri dove un uomo di 42 anni, C.V., è stato trovato morto nei pressi della sua abitazione. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l'uomo sia caduto dal quinto piano. Sul posto il Nucleo Radiomobile, il Comandante della stazione di Isola del Liri e il Pm Mattei: sono in... (Frosinonetoday.it)

Omar Bassi - morto ad agosto dopo la rissa in discoteca a Origgio. Genitori e amici del ragazzo in piazza Duomo : ‚ÄúVogliamo giustizia‚ÄĚ - Presidio piazza Duomo Giustizia per Omar Bassi, Milano, 13 Ottobre 2024, Ansa/Andrea Fasani, Le carte in mano alla Procura di Busto Arsizio In questi due mesi e mezzo amici e familiari hanno organizzato diversi flashmob per tenere accesi i riflettori sulla drammatica vicenda, ora attendono la chiusura delle indagini da parte della Procura di Busto Arsizio, e poi, se sar√† necessario, ... (Ilgiorno.it)