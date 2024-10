Un party speciale con Nicolò Martinenghi (Di martedì 15 ottobre 2024) Abbiamo accompagnato il nuotatore, medaglia d'oro a Parigi 2024, durante la preparazione per la festa dei trent'anni di DoDo Jewels. Il video Vanityfair.it - Un party speciale con Nicolò Martinenghi Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Abbiamo accompagnato il nuotatore, medaglia d'oro a Parigi 2024, durante la preparazione per la festa dei trent'anni di DoDo Jewels. Il video

Madonna “velata” alla sfilata di Dolce e Gabbana alla Milano Fashion Week - poi il party e la torta. Roberto Bolle “paparazzo” speciale - Sabato sera, la regina del pop ha (ri)festeggiato il suo 66esimo compleanno al party privato organizzato dagli stilisti, che hanno invitato tanti amici vip. La regina del pop scende dalla limousine come una vera diva, con un look che è un omaggio alla sua stessa iconografia: velo di pizzo nero, corona d’oro e perle in testa, un abito-corsetto aderente ne esalta la figura, guanti in tulle e un ... (Ilfattoquotidiano.it)

La celebrazione londinese si è tenuta il 12 settembre alla Copper Box Arena nell'East End è stata una notte ricca di eventi : una performance speciale della star della musica elettronica e della campagna - Charli xcx; e un after-party con DJ set guidati dagli stimati musicisti Jamie xx e SHERELLE - La celebrazione londinese si è tenuta alla Copper Box Arena nell’East End è stata una notte ricca di eventi, con installazioni ed elementi interattivi degli artisti Maximo Recio e Weirdcore, insieme ad Albert Moya, il talento dietro il film della campagna A/W; un’esibizione dei ballerini protagonisti della campagna A/W H&M; una performance speciale della star della musica elettronica e della ... (Iodonna.it)

Eventi MotoGp di Misano : dal treno speciale al party con dj Axwell. Il programma - Insomma, un weekend pieno di eventi, che offre in trenta secondi non solo una panoramica delle emozioni della gara, ma anche delle varie attività che animeranno il programma della settimana, dalla Riviera Romagnola all’entroterra, entusiasmando le centinaia di migliaia di partecipanti al Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini. (Ilrestodelcarlino.it)