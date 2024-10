Ucraina, Finlandia avverte: “Cresce la stanchezza dell’occidente verso Kiev” (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – C'è il pericolo "reale" di una "Crescente stanchezza" dei paesi occidentali nell'aiutare l'Ucraina. Lo ha affermato il ministro degli Esteri finlandese Elina Valtonenin un'intervista al Financial Times ripresa da Ukrainska Pravda, in cui i paesi occidentali sono sempre più stanchi del loro sostegno a Kiev e sperano sempre più in una qualche forma L'articolo Ucraina, Finlandia avverte: “Cresce la stanchezza dell’occidente verso Kiev” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – C'è il pericolo "reale" di una "nte" dei paesi occidentali nell'aiutare l'. Lo ha affermato il ministro degli Esteri finlandese Elina Valtonenin un'intervista al Financial Times ripresa da Ukrainska Pravda, in cui i paesi occidentali sono sempre più stanchi del loro sostegno ae sperano sempre più in una qualche forma L'articolo: “la” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

