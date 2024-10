Tvzap.it - Tremendo incidente in tangenziale, traffico bloccato

(Di martedì 15 ottobre 2024) Poco prima delle 20 di ieri sera, lunedì 14 ottobre, un terribile incidete ha provocato lunghe code sullaOvest di Milano. L’impatto avvenuto tra diverse auto ha provocato un notevole ingorgo stradale in attesa dei soccorsi. Feriti tre uomini e una donna. Leggi anche: Precipita ascensore in Italia: un morto e due feriti Leggi anche: Autobus precipita in un burrone, ci sono morti e feritiinTra l’uscita 6 Sp 59 Corsico Gaggiano e l’uscita A7 Famagosta Assago unha paralizzato laOvest di Milano (A50) nella sera di lunedì 14 ottobre. Lo schianto ha comportato un rallentamento consistente delper permettere l’arrivo dei soccorsi. L’Agenzia regionale per l’emergenza e urgenza (Areu) ha inviato sul luogo dell’tre ambulanze, un’auto medica e due elicotteri.