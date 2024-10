Traffico Roma del 15-10-2024 ore 17:00 (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un incidente code una carreggiata esterna del raccordo anulare dalla Laurentina all’appia proseguono i lavori su via del Foro Italico tra viale della Moschea e viale di Tor di Quinto si transita su carreggiata ridotta con inevitabili code le due direzioni per lavori di manutenzione ancora chiusa via Portuense tra via del Ponte Pisano e via della Magliana nei due sensi di marcia rallentamenti e code in tutta l’area circostante fino alle 18:03 in corso una manifestazione in piazza del Popolo possibili ripercussioni al Traffico in tutta la zona Vi ricordo infine che sulla metro C per lavori di prolungamento della linea fino alla fine di ottobre a partire dalle 21 il tratto di linea tra Malatesta è San Giovanni viene sostituito da bus In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-10-2024 ore 17:00 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 15 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per un incidente code una carreggiata esterna del raccordo anulare dalla Laurentina all’appia proseguono i lavori su via del Foro Italico tra viale della Moschea e viale di Tor di Quinto si transita su carreggiata ridotta con inevitabili code le due direzioni per lavori di manutenzione ancora chiusa via Portuense tra via del Ponte Pisano e via della Magliana nei due sensi di marcia rallentamenti e code in tutta l’area circostante fino alle 18:03 in corso una manifestazione in piazza del Popolo possibili ripercussioni alin tutta la zona Vi ricordo infine che sulla metro C per lavori di prolungamento della linea fino alla fine di ottobre a partire dalle 21 il tratto di linea tra Malatesta è San Giovanni viene sostituito da bus In collaborazione con Luce Verde infomobilità

