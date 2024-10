Tiro a volo, Bacosi seconda e Maruzzo quarta dopo 75 piattelli dello skeet alle Finali di Coppa del Mondo (Di martedì 15 ottobre 2024) Buone notizie per l’Italia al termine della prima giornata delle qualificazioni dello skeet femminile alle Finali di Coppa del Mondo 2024 di Tiro a volo, scattate quest’oggi a Nuova Delhi, in India: dopo 75 piattelli Diana Bacosi è al secondo posto e Martina Maruzza si trova in quarta posizione. Tra le 11 tiratrici in gara la statunitense Samantha Simonton è l’unica a chiudere con uno score immacolato, totalizzando 75/75. alle sue spalle due atlete condividono la piazza d’onore, ovvero l’indiana Ganemat Sekhon e l’azzurra Diana Bacosi, appaiate a quota 74/75. Un terzetto, con lo score di 73/75, condivide la quarta posizione, composto dall’azzurra Martina Maruzzo, dalla statunitense Dania Jo Vizzi e dalla transalpina Lucie Anastassiou. dopo le prime tre serie delle cinque complessive, un discreto solco viene scavato tra le prime sei e le altre cinque contendenti. Oasport.it - Tiro a volo, Bacosi seconda e Maruzzo quarta dopo 75 piattelli dello skeet alle Finali di Coppa del Mondo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Buone notizie per l’Italia al termine della prima giornata delle qualificazionifemminiledidel2024 di, scattate quest’oggi a Nuova Delhi, in India:75Dianaè al secondo posto e Martina Maruzza si trova inposizione. Tra le 11 tiratrici in gara la statunitense Samantha Simonton è l’unica a chiudere con uno score immacolato, totalizzando 75/75.sue spdue atlete condividono la piazza d’onore, ovvero l’indiana Ganemat Sekhon e l’azzurra Diana, appaiate a quota 74/75. Un terzetto, con lo score di 73/75, condivide laposizione, composto dall’azzurra Martina, dalla statunitense Dania Jo Vizzi e dalla transalpina Lucie Anastassiou.le prime tre serie delle cinque complessive, un discreto solco viene scavato tra le prime sei e le altre cinque contendenti.

