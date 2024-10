Oasport.it - Tiro a segno, Federico Nilo Maldini terzo nella pistola da 10 metri alle Finali di Coppa del Mondo! Quarto Paolo Monna

(Di martedì 15 ottobre 2024)sale sul gradino più basso del podiofinale dellaad aria compressa da 10maschiledidel2024 di, in corso a Nuova Delhi, in India: l’azzurro chiude alposto, andando a precedere l’altro azzurro in gara,. Il successo va al cinese Xie Yu, il quale corona un lungo inseguimento e nell’ultima parte di gara riesce ad avere la meglio sul tedesco Robin Walter, battuto nel duello conclusivo con lo score di 244.6 a 243.3.loro spsi piazzano, però, i due rappresentanti dell’Italia. Eliminato in terza posizione a due colpi dal termine l’azzurrocon lo score di 221.7, il quale precede l’altro italiano in gara,, che resta ai piedi del podio chiudendo in quarta piazza con il punteggio di 196.6. Quinto posto per il bulgaro Samuil Donkov a quota 176.