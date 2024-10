Movieplayer.it - The Gorge: Miles Teller e Anya Taylor-Joy nelle foto del film sci-fi

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Apple TV+ ha condiviso le primeufficiali delsci-fi The, un progetto di Skydance e Apple TV+ con star-Joy. Apple TV+ e Skydance hanno condiviso la sinossi e le primedelsci-fi The, diretto da Scott Derrickson con star-Joy. Il progetto, per ora, non ha ancora una data di uscita, ma le immagini anticipano un'atmosfera molto tesa e che promette una buona dose di elementi horror. Cosa racconterà TheLa sinossi di Theanticipa che al centro della trama ci saranno due cecchini che si trovano in due torri di osservazione situati ai lati opposti di un enorme burrone. La loro missione è proteggere il mondo da una forza