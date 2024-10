Sequestrati 6 milioni di articoli religiosi pericolosi: calamite e rosari con Papa Francesco (Di martedì 15 ottobre 2024) Oltre sei milioni di rosari, bracciali, portachiavi, crocifissi e portaceneri potenzialmente pericolosi per la salute. È il bilancio del sequestro dei finanzieri, che hanno segnalato una persona in via amministrativa. Fanpage.it - Sequestrati 6 milioni di articoli religiosi pericolosi: calamite e rosari con Papa Francesco Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Oltre seidi, bracciali, portachiavi, crocifissi e portaceneri potenzialmenteper la salute. È il bilancio del sequestro dei finanzieri, che hanno segnalato una persona in via amministrativa.

