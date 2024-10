Se Mi Lasci Non Vale simile a Temptation Island? Parlano Rai e autori (Di martedì 15 ottobre 2024) Lunedì 21 ottobre su Rai Uno partirà il nuovo programma Se Mi Lasci Non Vale e dopo il primo spot tv molti utenti sui social hanno paragonato il reality a Temptation Island. Oggi durante la conferenza stampa sono intervenuti il direttore dell’intrattenimento del prime time, Marcello Ciannamea, e anche l’autore Giovanni Anversa. Entrambi hanno spiegato come mai Se Mi Lasci Non Vale “non c’entra nulla” con il programma di Maria De Filippi. Unica pecca? La scelta del lunedì come collocazione della trasmissione, visto che su Canale 5 va in onda un altro reality e il pubblico interessato allo show – in parte – potrebbe essere lo stesso. @Cinguetterai pic.twitter.com/Wk6aowmSJ8 — cinguettavideofoto (@cinguettavideo2) October 15, 2024 Se Mi Lasci Non Vale: interviene la Rai. “Non c’entra assolutamente nulla con Temptation Island. Biccy.it - Se Mi Lasci Non Vale simile a Temptation Island? Parlano Rai e autori Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Lunedì 21 ottobre su Rai Uno partirà il nuovo programma Se MiNone dopo il primo spot tv molti utenti sui social hanno paragonato il reality a. Oggi durante la conferenza stampa sono intervenuti il direttore dell’intrattenimento del prime time, Marcello Ciannamea, e anche l’autore Giovanni Anversa. Entrambi hanno spiegato come mai Se MiNon“non c’entra nulla” con il programma di Maria De Filippi. Unica pecca? La scelta del lunedì come collocazione della trasmissione, visto che su Canale 5 va in onda un altro reality e il pubblico interessato allo show – in parte – potrebbe essere lo stesso. @Cinguetterai pic.twitter.com/Wk6aowmSJ8 — cinguettavideofoto (@cinguettavideo2) October 15, 2024 Se MiNon: interviene la Rai. “Non c’entra assolutamente nulla con

La Rai lancia ‘Se mi lasci non vale’ - Barbareschi : “Un Truman Show per sei coppie in crisi” - Che racconta storie di solitudini, di incomprensioni di coppie in crisi che tutti noi possiamo sperimentare nella nostra relazione di coppia. Volevamo che queste coppie fossero il più possibile uno spaccato della realtà vera, abbiamo infatti scelto coppie molto diverse tra loro. “Si tratta di un test sullo stato di salute della coppia. (Dailyshowmagazine.com)

Se mi lasci non vale - la Rai nega il clone : “Temptation Island punto di riferimento da evitare” - Alla quinta e ultima puntata, oltre allo svelamento della coppia infiltrata, la scelta di ciascuna se proseguire la vita insieme o separarsi. Se mi lasci non vale: sei coppie più una infiltrata A Se mi lasci non vale partecipano sei coppie in crisi, alcune anche con figli, che hanno accettato di vivere sotto le telecamere per un messo e mezzo in una villa alle porte di Roma. (Davidemaggio.it)