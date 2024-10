Sangue in centro a Rimini, accoltellano 19enne per le sigarette: presi i rapinatori (Di martedì 15 ottobre 2024) Rimini, 15 ottobre 2024 – Notte di Sangue nel centro storico di Rimini. Un 19enne è stato accoltellato all’addome da due ragazzi albanesi, di 19 e 20 anni, poi arrestati dagli agenti della polizia di Stato dopo un paio di ore di ricerche e un breve inseguimento in auto. Il giovane ferito è stato avvicinato in via Sigismondo dagli stranieri che hanno preteso da lui dei soldi per comprare le sigarette: al suo rifiuto, uno di loro ha estratto un coltello a serramanico di 20 centimetri e ha minacciato e poi aggredito il malcapitato, affondando la lama nell’addome. Il 19enne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Infermi. Per fortuna, il coltello non ha leso organi vitali e il giovane riminese non è in pericolo di vita. Dovrebbe cavarsela con una prognosi di 10 giorni. Ilrestodelcarlino.it - Sangue in centro a Rimini, accoltellano 19enne per le sigarette: presi i rapinatori Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – Notte dinelstorico di. Unè stato accoltellato all’addome da due ragazzi albanesi, di 19 e 20 anni, poi arrestati dagli agenti della polizia di Stato dopo un paio di ore di ricerche e un breve inseguimento in auto. Il giovane ferito è stato avvicinato in via Sigismondo dagli stranieri che hanno preteso da lui dei soldi per comprare le: al suo rifiuto, uno di loro ha estratto un coltello a serramanico di 20 centimetri e ha minacciato e poi aggredito il malcapitato, affondando la lama nell’addome. Ilè stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Infermi. Per fortuna, il coltello non ha leso organi vitali e il giovane riminese non è in pericolo di vita. Dovrebbe cavarsela con una prognosi di 10 giorni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sangue in centro storico : accoltellato davanti al pub per aver rifiutato i soldi delle sigarette - arrestati i due autori - Il rifiuto di dare a due ragazzi albanesi i soldi per le sigarette è costato una coltellata all'addome a un 19enne riminese che, nella notte tra domenica e lunedì, è stato ferito gravemente in pieno centro storico a Rimini. Tutto è successo intorno alle 2.00 in via Malatesta, davanti a un noto... (Riminitoday.it)

Napoli : tre fratelli accerchiati e pestati a sangue in centro. Il padre delle vittime : “Sono ancora sotto choc” - Un normale sabato sera nel centro di Napoli si è trasformato in un incubo per tre ragazzi, fratelli, di origini bielorusse adottati da piccoli da una famiglia casertana. I tre sono stati aggrediti e rapinati dei loro portafogli e dei cellulari, nei pressi di piazza Nicola Amore. . Il padre delle vittime: “Sono ancora sotto choc” sembra essere il primo su Teleclubitalia. (Teleclubitalia.it)

Tre fratelli accerchiati e pestati a sangue in centro - il padre : "Sono ancora sotto shock" - Serata da incubo per tre fratelli a Napoli. I tre giovani dopo aver trascorso la serata nel capoluogo campano si stavano dirigendo verso la Stazione Centrale per prendere un taxi che li avrebbe accompagnati a casa a Sant’Arpino. All’altezza di piazza Nicola Amore, però, sono stati fermati e... (Napolitoday.it)