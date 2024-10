Rubano iPhone e scarpe a due ventenni per strada, arrestati due ragazzini: uno è minorenne (Di martedì 15 ottobre 2024) I due rapinatori sono stati portati in carcere. Per farsi consegnare telefoni e scarpe hanno minacciato le vittime con un coltello. Poi, sono fuggiti, ma sono stati rintracciati poco dopo dai carabinieri. Fanpage.it - Rubano iPhone e scarpe a due ventenni per strada, arrestati due ragazzini: uno è minorenne Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) I due rapinatori sono stati portati in carcere. Per farsi consegnare telefoni ehanno minacciato le vittime con un coltello. Poi, sono fuggiti, ma sono stati rintracciati poco dopo dai carabinieri.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Compra scarpe griffate on line per 300 euro ma nel pacco ci sono solo buste di plastica - Era convinta di avere acquistato tre paia di scarpe griffate per le quali aveva speso 300 euro ma nel pacco che le è stato consegnato in realtà c'erano soltanto tre buste di plastica. Così la vittima, una ragazza di 38 anni di Fondi, ha presentato una denuncia e i carabinieri della locale... (Latinatoday.it)

I profumi più sensuali dell'anno - ispirati alle iconiche scarpe Louboutin - sono sofisticati - elegantissimi e no gender. Li abbiamo provati - Christian Louboutin gioca da sempre col feticismo, nelle scarpe come nei profumi. Pericolosamente trasgressivi. (Vanityfair.it)

Queste Nike Cygnal sono decisamente tra le scarpe da trekking più belle di sempre - Si tratta infatti di una scarpa da trekking. Le Nike Cygnal Desert Ore saranno disponibili nelle prossime settimane presso Nike, l'applicazione Snkrs e alcuni rivenditori selezionati in tutto il mondo al prezzo di circa 170 euro. Tuttavia, a differenza della maggior parte degli scarponi da trekking che sono troppo ingegnerizzati con un miliardo di cinghie, cerniere e fibbie che non servono ... (Gqitalia.it)