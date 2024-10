Ribaltone Simeone, cambia tutto per il Napoli: l’annuncio in diretta (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Napoli di Antonio Conte sembra aver trovato la quadra ma il futuro di Simeone potrebbe cambiare i piani: la situazione. L’avvio di stagione del Napoli ha già fatto capire la grandezza di Antonio Conte, capace di stravolgere fin dal primo giorno una squadra che sembrava essere clinicamente morta. Le prime sette giornate di campionato non lasciano dubbi, con la squadra azzurra che lotterà fino all’ultimo per provare ad arrivare, per la seconda volta in tre anni, davanti a tutti. Nonostante sotto questo punto di vista non ci siano dubbi, un grande dubbio del nuovo corso del Napoli è sicuramente il futuro di Giovanni Simeone. L’attaccante argentino non rappresenta assolutamente una prima scelta per il tecnico leccese, partendo addirittura dietro a Giacomo Raspadori nelle gerarchie del tecnico. Spazionapoli.it - Ribaltone Simeone, cambia tutto per il Napoli: l’annuncio in diretta Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ildi Antonio Conte sembra aver trovato la quadra ma il futuro dipotrebbere i piani: la situazione. L’avvio di stagione delha già fatto capire la grandezza di Antonio Conte, capace di stravolgere fin dal primo giorno una squadra che sembrava essere clinicamente morta. Le prime sette giornate di campionato non lasciano dubbi, con la squadra azzurra che lotterà fino all’ultimo per provare ad arrivare, per la seconda volta in tre anni, davanti a tutti. Nonostante sotto questo punto di vista non ci siano dubbi, un grande dubbio del nuovo corso delè sicuramente il futuro di Giovanni. L’attaccante argentino non rappresenta assolutamente una prima scelta per il tecnico leccese, partendo addirittura dietro a Giacomo Raspadori nelle gerarchie del tecnico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

NM Live – Gara contro l’Empoli non facile per il Napoli. Raspadori - Simeone e Ngonge via a gennaio…? - Non credo che Conte voglia muovere questi equilibri, quindi non penso che ci saranno novità di formazione contro l’Empoli. Il suo rapporto con Mazzone è stato molto bello, ricordo sempre con affetto Carletto, che ho avuto l’onore di intervistare a Napoli Magazine in passato. Lo sport fa parte del nostro mondo, ho apprezzato le parole di Spalletti contro ciò che sta accadendo in Israele. (Terzotemponapoli.com)

Napoli : Simeone vuole restare - Napoli: Simeone vuole restare Il lungo infortunio di Duvan Zapata priva Vanoli del giocatore più importante della rosa e costringerà il Torino a correre ai ripari nel mercato di gennaio. . Una scelta importante e certamente non scontata considerando che il Cholito ha davanti nelle gerarchie Romelu Lukaku. (Terzotemponapoli.com)

Simeone non vuole andare via da Napoli e il club non ha intenzione di lasciarlo partire (Romano) - Il Torino lo vorrebbe per sostituire l’infortunato Zapata. com/BySPX9YjLr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 14, 2024 Tuttosport: De Laurentiis chiede 15 milioni. Il Torino pensa a Simeone (a gennaio) per sostituirlo La Stampa: Zapata dovrà restare fermo fino al termine della stagione. pic. (Ilnapolista.it)