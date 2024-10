Raddoppia il reddito di Giorgia Meloni, un 2023 da mezzo milione per la premier (Di martedì 15 ottobre 2024) Il 2023 di diversi parlamentari italiani è stato abbastanza ricco, con le dichiarazioni dei redditi pubblicate sui siti di Camera e Senato che certificano un’annata ottima anche per diversi componenti del Governo. Su tutti il presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha portato a casa quasi mezzo milione lo scorso anno, con un netto aumento rispetto al 2022. Da Meloni a Salvini, i redditi del Governo Giorgia Meloni si sfrega le mani, perché il 730 di quest’anno è nettamente migliore rispetto a quello dell’anno scorso. Secondo quanto si legge sul sito della Camera, dove le dichiarazioni patrimoniali di tutti i deputati sono di dominio pubblico, la presidente del Consiglio ha registrato un balzo in avanti dei propri redditi. Dai 293.531 euro dello scorso anno, infatti, si è passati a quasi mezzo milione, nello specifico 459.460 euro. Quifinanza.it - Raddoppia il reddito di Giorgia Meloni, un 2023 da mezzo milione per la premier Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ildi diversi parlamentari italiani è stato abbastanza ricco, con le dichiarazioni dei redditi pubblicate sui siti di Camera e Senato che certificano un’annata ottima anche per diversi componenti del Governo. Su tutti il presidente del Consiglioche ha portato a casa quasilo scorso anno, con un netto aumento rispetto al 2022. Daa Salvini, i redditi del Governosi sfrega le mani, perché il 730 di quest’anno è nettamente migliore rispetto a quello dell’anno scorso. Secondo quanto si legge sul sito della Camera, dove le dichiarazioni patrimoniali di tutti i deputati sono di dominio pubblico, la presidente del Consiglio ha registrato un balzo in avanti dei propri redditi. Dai 293.531 euro dello scorso anno, infatti, si è passati a quasi, nello specifico 459.460 euro.

